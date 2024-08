Addio Mario Rui stavolta è possibile | la destinazione per il terzino è impensabile

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 17 agosto 2024) Futuro in bilico per il giocatore port0ghese che dopo tanti anni potrebbe lasciare la formazione partenopea. In casa Napoli si lavora sia in entrata che soprattutto in uscita e sono diversi i giocatori con il futuro in forte bilico. Il rebus principale riguarda l’attaccante Victor Osimhen, principalefonte di ricavo per il club azzurro ma ci sono anche altri giocatori fuori dai piani del club partenopea. A centrocampo sono in uscita sia Michael Folorunsho che Gianluca Gaetano mentre in difesa è in bilico il futuro diRui. Ilportoghese è stato molto importante nella storia recente del club, ma appare in uscita e il Napoli sta valutando la cessione. Fino a qualche giorno fa mancavano le offerte, ma nelle ultime ore ci sarebbe stata la svolta eRui potrebbe davvero salutare.