Addio al magistrato Michele Renzo Una vita per la Giustizia Con ironia

(Di sabato 17 agosto 2024) Raccontano che quando LoPaolucci venne ucciso da mano allora ignota che si firmava ’il mostro’ convocò polizia e carabinieri e sbattè violentemente i pugni sulla scrivania. Dopo Simone era successo ancora. Per lui fu un moto inusuale di rabbia. Ma unvero è questo: codice e cuore. Eera così: pacato, garbato, determinato e ironico come solo i grandi sanno essere, ma persuaso che il ruolo della magistratura non fosse quello di offrire un colpevole al pubblico, piuttosto fare. E quell’indagine, ereditata dal collega e amico Fausto Cardella, volato in una Sicilia dilaniata dalle stragi di mafia di Falcone e Borsellino, se la continuava a portare addosso come un fardello, anche dopo trent’anni. Se nei mesi scorsi affidò proprio a chi scrive il ricordo di quei giorni drammatici in cui l’Italia scoprì uno dei primi serial killer di casa nostra.