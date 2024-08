Vaiolo delle scimmie | cos’è e dov’è nato il virus che sta mettendo in ansia il mondo intero

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 16 agosto 2024) Per la seconda volta in due anni il 14 agosto 2024 è stata dichiarata un'”Emergenza di salute pubblica internazionale” per l’mpox, nuova denominazione deldel. La causa è da riscontrarsi nell’impennata dei casi registrati nella Repubblica Democratica del Congo quest’anno (oltre 15.600 casi e 537 decessi) e nell’allargamento dell’epidemia a un numero crescente di Paesi africani. Gli esperti del Dipartimento di Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità spiegano si tratta di una malattia virale causata daldel(mpxv), un orthopoxdella stessa famiglia del(poxviridae). Esistono due gruppi geneticamente distinti: il clade I, a sua volta distinguibile nei due sub-clade Ia e Ib, e il clade II, distinguibile nei due sub-clade IIa e IIb.