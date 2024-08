Tragedia di Ferragosto si perde e vaga per 10 km Muore anziano 90enne

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 16 agosto 2024) Dopo quelle delle ore e dei giorni scorsi, arriva ladinel Salento. Vito Ferrati, undi 90 anni residente ad Alezio, infatti, è morto dopo essersi smarrito e averto per circa dieci chilometri a piedi nella giornata di ieri, giovedì 15 agosto. L’uomo, che viveva da solo, era atteso a pranzo dal nipote, ma dopo essere stato visto l’ultima volta attorno alle 9:30 vicino alla rotatoria di via Parabita, è scomparso e di lui si è persa ogni traccia. I familiari, preoccupati perché non lo vedevano arrivare, hanno allertato le forze dell’ordine, avviando anche una campagna sui social per ritrovarlo.di, dramma scoperto alle 17 Il corpo senza vita dell’uomo è stato trovato nel pomeriggio, intorno alle 17, in una campagna vicino a una stazione di servizio, grazie alla localizzazione del suo cellulare.