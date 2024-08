Torino Vanoli | Siamo in crescita ci vuole pazienza ma la strada è quella giusta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 16 agosto 2024) Il tecnico del, Paolo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio in campionato a San Siro contro il Milan: “La squadra è al punto che mi aspettavo, è un processo ine come ovvio che sia ci saranno alti e bassi. Non mi spavento, cilache a volte non si ha, compreso il sottoscritto. Per l’impegno,sulla buona. Sosa?felici, era un profilo che stavamo cercando: aspettiamo le visite mediche prima di parlarne. Potrà alzare la qualità del Toro“. Sulla sfida contro i rossoneri: “Loro sono una squadra costruita per lottare per lo scudetto. Li ho visti al trofeo Berlusconi, servirà massima attenzione. Io voglio la prestazione, così da mettere un mattoncino al nostro percorso“.