Salernitana Iervolino si dimette La lettera ai tifosi | Non lo faccio per pressioni ma ho bisogno di ricaricare le batterie

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 16 agosto 2024)si è dimesso dal ruolo di presidente della. Al suo posto subentra Roberto Busso.ha scritto unaaidella, pubblicato sul sito del club. Di seguito le sue parole: Caridella,Parlare a cuore aperto per me rappresenta una necessità, consapevole della passione che ci unisce e della tensione che, ahimè, è venuta a crearsi nelle ultime settimane. Non posso ignorare le critiche e le offese che mi sono state rivolte, né posso far finta di non vedere gli striscioni attraverso i quali qualcuno mi chiede di andarmene. Nello stesso tempo, sono rinfrancato dalle manifestazioni di affetto e vicinanza giunte da quella fetta di sostenitori, forse più grande ma anche meno rumorosa, che ha apprezzato i nostri sforzi e nutre ancora grande fiducia in questa società.