Roberta Bruzzone | Sharon Verzeni conosceva il suo assassino ha fatto solo 630 metri in 50 minuti

(Di venerdì 16 agosto 2024)il suo. Ne è assolutamente certa la criminologa, secondo cui la 33enne – uccisa nella notte tra il 29 e il 30 luglio a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo – ha avuto una “interazione prolungata” con il killer prima di essere accoltellata a morte. La deduzione dell’esperta fa leva sull’analisi del contapassi della vittima, che quella sera era uscita di casa per una delle sue consuete camminate serali consigliatele dalla dietologa. “La ragazza – fa notareparlando con l’agenzia Adnkronos – ha percorso 630in circa 50. Una distanza che una persona abituata a camminare avrebbe coperto in 5 o 6”. Per la criminologa non ci sono dubbi: “Non si tratta di un’aggressione improvvisa, ma di un incontro prolungato, durante il quale la ragazza ha interagito con il suo carnefice”.