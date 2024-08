Rischia di annegare durante il bagno rianimato in spiaggia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 16 agosto 2024) Ferrara, 16 agosto 2024 – Un uomo di 76 anni hato dinel giorno di Ferragosto al Lido di Pomposa. Stava facendo ilquando, all'improvviso, si è sentito male. Grazie all'intervento di alcuni bagnanti e una bagnina, che avevano notato l'uomo immobile in acqua di fianco al suo materassino, è stato possibile trasportarlo a riva e prestargli i primi soccorsi. Il 118 ha eseguito le manovre di rianimazione per poi trasportarlo in elicottero all'ospedale di Cona, dove si trova ricoverato in gravi condizioni.