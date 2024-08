Museo Egizio chiuso la precisazione dell’assessore al Turismo Attilio Cappa

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 16 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“I gufi che cominciano già a tifare contro ilsono gli unici che danneggiano l’immagine della città. Ilsarà uno straordinario volano e un’idea geniale che ha visto viaggiare al sincrono il Ministero, la Regione, il Comune e la Provincia. Il Comune di Benevento ad oggi non gestisce musei, quindi evitiamo fake news e forme di analfabetismo politico-istituzionale, come nel caso del troppo solerte consigliere provinciale di Forza Italia (LEGGI QUI). Preso solo da sacro furore nell’essere contro ad ogni costo e finendo cosi per fare gaffes a ripetizione. Non gli interessa la verita dei fatti ma la bugia pur di assecondare il capo nella prospettiva di superare gli altri suoi concorrenti nella corsa alle candidature regionali.