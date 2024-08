MotoGP risultati e classifica pre-qualifiche GP Austria 2024 | Bagnaia al comando Martin insegue

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 16 agosto 2024) Francescoha firmato il miglior tempo nelle prove del GP di, tappa del Mondialeche va in scena sul circuito del Red Bull Ring. Il due volte Cammpione del Mondo ha stampato un incisivo 1:28.508, precedendo il redivivo Franco Morbidelli per 0.281. Il centauro della Ducati ufficiale ha rifilato un distacco di 0.319 a Jorge(Ducati Pramac), suo grande rivale per il titolo iridato. L'altro spagnolo Marc Marquez è quarto a 0.350 con la Ducati del Team Gresini, seguito dalla KTM di Brad Binder e dal compagno di squadra Alex Marquez. Accedono direttamente al Q2 anche le Aprilia di Aleix Espargarò e Maverick Vinales, la Ducati VR46 di Marco Bezzecchi e la Ducati ufficiale di Enea Bastianini.