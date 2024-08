MotoGP oggi in tv GP Austria 2024 | orari prove libere streaming programma TV8 e Sky

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 16 agosto 2024), venerdì 16 agosto, primo giorno didel GP d’, undicesimo appuntamento del Motomondiale. Sulla pista di Spielberg, i piloti andranno in cerca della miglior messa a punto possibile per ottenere un riscontro adeguato e funzionale nella prosecuzione del weekend. Un circuito molto particolare, in cui i centauri dovranno affrontare tante accelerazioni e frenate nel più classico delle piste Stop&Go. Un day-1 nel quale, in, capire se la Ducati dominerà o meno. Il tracciato è stato introdotto in calendario nel 2016 e ha visto la scuderia di Borgo Panigale trionfare in 8 delle 10 edizioni finora disputate. La casa italiana è stata competitiva fin dal prima volta a Spielberg, riuscendo a rimanere imbattuta fino al 2020. Nelle ultime due circostanze Francesco Bagnaia è salito sul gradino più alto del podio.