Media mandato di comparizione per il sindaco di New York Eric Adams nell’ambito di un’inchiesta per corruzione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2024) Nuovi guai giudiziari per ildi Newdell’inchiesta federale relativa ad una raccolta fondi del 2021. I procuratori che indagano sue sulla sua campagna di tre anni fa hanno notificato una nuova serie di mandati nell’indagine per, come riferiscono quattro fonti informate al NewTimes, obbligando ilin persona, il suo comitato elettorale e il municipio a fornire una serie di informazioni. Si tratta della richiesta di spiegazioni in una serie di aree, tra cui i viaggi del, dei suoi assistenti, nonché la raccolta fondi, arrivate quasi nove mesi dopo che l’indagine sullaè diventata pubblica, cambiando profondamente il panorama politico della città. Da allora, ilè diventato un bersaglio, con indici di gradimento in calo e almeno tre sfidanti alle primarie democratiche del 2025.