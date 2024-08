Maltempo in Emilia Romagna il meteo nel weekend | crollo delle temperature Le previsioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 16 agosto 2024) Bologna, 16 agosto 2024 -in arrivo in. Previsti per la giornata di oggi 16 agosto temporali in diverse parti della regione con tanto di allerta gialla. "Nella seconda parte della giornata di venerdì 16 agosto - si legge nel bollettino emanato dall'Arpae - sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali anche di forte intensità, con possibili effetti e danni associati. I fenomeni temporaleschi potranno generare ruscellamenti, occasionali fenomeni franosi e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nel reticolo minore". Nel mirino delle province di Piacenza, Parma, Reggio, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Ma come sarà ilnel? Previsto ancorae temporali.