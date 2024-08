Malagò | Italia non è razzista ma c’è minoranza che ci fa vergognare A Parigi abbiamo migliorato tutto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 16 agosto 2024) Il presidente del Coni, Giovanni, è stato ospite del programma “Morning News” di Canale 5 toccando diversi argomenti a pochi giorni dalla conclusione delle Olimpiadi di2024. In primis il tema del razzismo, dopo il secondo atto vandalico al murales dedicato a Paola Egonu. “Non penso che l’sia un paese, ma credo che ci sia unarumorosa e attiva che ci fa– afferma il numero uno dello sportno – Abodi dice che sono a fine ciclo? Sono dispiaciuto per un’affermazione che considero una caduta di stile e spero non di sostanza.” Alle Olimpiadi ha tenuto banco anche il caso di Imane Khelif, pugile algerina e vincitrice di una medaglia d’oro tra mille polemiche: “Mi fido degli organi competenti, ci sono scienziati e una commissione medica che ha visto i valori e conoscono i parametri considerandoli giusti.