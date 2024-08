L' ultima serie animata delle Tartarughe Ninja non ha paura di essere innovativa

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 16 agosto 2024) Graficamente, lo stile dei Raccontiè caricaturale: Donatello, il nerd dei quattro eroi, ha gli occhiali, Michelangelo, il più spensierato e “infantile” ha l’apparecchio e si intuisce che Raffaello, il più rabbioso, ha già in qualche modo pagato per questa sua disposizione d’animo, visto che gli manca un dente. Leonardo, il leader in battaglia, apparentemente irreprensibile, crea fumetti, tanto esilaranti quanto sopra le righe, che fanno da cornice alle prime puntate. Questo taglio è un omaggio ai fumetti che, nel 1984, hanno fatto nascere tutto l’universo narrativo degli eroi col guscio, ma non è certamente l’unico easter egg: infatti, già nel primo episodio, grazie a una festa in costume, si possono vedere le quattrocon indosso gli elementi che le contraddistinguono in alcuni giocattoli storici. In altre puntate, invece, le si vede in armatura.