La difficile corsa a ostacoli di Doha

(Di venerdì 16 agosto 2024) Asi apre una nuova giornata di negoziati mirati a un cessate il fuoco nella guerra a Gaza, mentre il bilancio delle vittime nei territori palestinesi ha raggiunto la triste cifra di 40.000 persone, secondo le autorità sanitarie locali. Ieri, i mediatori degli Stati Uniti, del Qatar ed Egitto hanno incontrato una delegazione israeliana nella capitale del Qatar, con Hamas che non partecipa direttamente ai colloqui, quindi con l’incertezza che cresce. L’idea concordata tra Hamas e Israele sarebbe di implementare un piano in tre fasi lo stesso proposto pubblicamente da Joe Biden a maggio. Ma da allora è stato tutto un susseguirsi di emendamenti, condizioni e chiarimenti, lasciando i colloqui in una situazione di stallo.