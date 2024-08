Inzaghi oggi presenta Genoa-Inter | conferenza stampa di vigilia

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 16 agosto 2024)sarà protagonistacon ladi: domani si gioca, match della prima giornata di Serie A 2024-2025. Ecco a che ora parlerà il tecnico e come sarà possibile seguire le sue dichiarazioni in diretta.– Simonetorna a parlare alla, in vista della prima di campionato e del debutto ufficiale. Concomincia la campagna di difesa della Serie A vinta la scorsa stagione, con la conquista della seconda stella. Il tecnico presenterà la partita in programma domani alle ore 18.30 allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, per la prima giornata, nella classicadi: appuntamento dal Suning Training Centre di Appiano Gentile a partire dalle ore 14, con-News.it che come di consueto seguirà l’evento dalle 13.45 con la diretta testuale delle parole di