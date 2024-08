Il primo appuntamento al ristorante è un flop | Non volevo interrompere la dieta e mi sono portata il cibo da casa ma lui si è alzato e se n’è andato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2024) Una fitness influencer è riuscita a rovinare ilcon un corteggiatore portandosi ilda. I due avevano deciso di uscire insieme e trascorrere del tempo allo Shard di Londra. Tutto bene fin quando, una volta seduti a tavola, Vanusa Freitas – questo il nome della ragazza – ha deciso di tirare fuori la “schiscetta”. Taaac. La 32enne, come racconta il New York Post citando Need to Know, non aveva nessuna intenzione dila propriarigorosa. “Nonabbandonare la mia, quindi ho deciso di portarmi il pasto al”, ha dichiarato. “Pensavo che sarebbe stata una buona idea, ma lui non era d’accordo”. Il pretendente in effetti non l’ha presa affatto bene, e ha deciso di andarsene lasciandola sola nel bel mezzo dell’: “Si èe se n’è. Non sapevo cosa fare” ha confidato lei.