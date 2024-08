Genova lite per un like | 13enne accoltella un coetaneo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 16 agosto 2024) Paura a Sori, in provincia di, dove la notte tra il 15 e il 16 agosto un tredicenne residente a Recco hato un quattordicenne. La vittima ha ricevuto colpi alla gamba, all’addome e a un fianco. A salvargli la vita il tempestivo intervento dei carabinieri, del 118 e della croce rossa di Sori.Leggi anche: Tragedia a Nizza: giovane italiano perde la vita in incidente stradale, la famiglia avvertita con ritardo L’aggressione Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressore è uscito di casa a Recco con un coltellino in tasca e l’idea di raggiungere la vittima al campetto parrocchiale di Sori. Dopo l’aggressione il ragazzino è stato subito fermato. La vittima è stata trasferita d’urgenza al San Martino di, dove gli sono state bloccate le emorragie ed è poi stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Ora è fuori pericolo.