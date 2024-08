Esordio da sogno per Zirkzee in Inghilterra | subito in gol con lo United

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2024) Manchester, 16 agosto 2024 – L’esultanza è la stessa, la maglia e lo stadio diversi: Joshuabagna il debutto all’Old Trafford con il suo Manchestercome meglio non poteva sognare. Gol all’87esimo che regala i tre punti ai Red Devils contro il Fulham. E chissà a quanti tifosi rossoblù guardando il gol di Joshua verrà la nostalgia dei tempi che furono, quando l’olandese illuminava il Dall’Ara (e non solo) con le sue giocate.era entrato a mezzora dalla fine proprio per risolvere il match: missione compiuta eddaper l’attaccante, che a Manchester ha scelto la numero 11. Sul cross di Garnacho, l’ex Bologna anticipa McTominay su un cross di Garnacho e infila in rete.