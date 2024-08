Elodie si è scordata il ruolo di Berlusconi ? Furia-Striscia la Notizia | scoppia un' altra ' rissa'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2024) Al centro della polemica resta, la cantante che poserà per il prossimo calendario Pirelli e che, in diverse interviste in cui presentava l'iniziativa, ha colto la palla al balzo per attaccare il governo in generale e Giorgia Meloni in particolare. Il disco rottoDi Patrizi parlava di diritti a rischio, dunque accusava il genere maschile di voler "possedere" le donne, e ancora imputava alla "paura" il consenso di cui gode il premier, oltre a diverse "varie ed eventuali" in termini di accuse e veleni. Parole, quelle di, che hanno anche scatenato la reazione di FdI e, dunque, innescato una polemica politica, con le forze di opposizione pronte a scattare in soccorso della cantante. Va da sé, l'intera vicenda ha avuto molto risalto mediatico: articoli, servizi, approfondimenti, intervisti e chi più ne ha più ne metta.