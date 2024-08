Egonu non rappresenta l’Italia | Vannacci rincara la dose dopo lo sfregio del murales dedicato all’atleta Infuria la polemica

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 16 agosto 2024) Roberto, europarlamentare della Lega, torna al centro delle polemiche per le sue dichiarazioni sui tratti somatici della pallavolista Paola, campionessa olimpica alle ultime Olimpiadi di Parigi. In un video pubblicato sui suoi canali social,difende le sue parole, affermando di non aver detto nulla di offensivo o illegale. Sostiene che i tratti somatici tipici del centro Africa, come quelli di, nonno la maggioranza degli italiani, che sono di pelle bianca e di origine caucasica.Leggi anche: Vandalizzato il muralea Paola, spray rosa sulla pelle dell’atleta “Quello che dico è vero e gli italiani lo sanno”ribadisce che la sua affermazione è vera, sostenuta dalle statistiche della popolazione italiana e dall’opinione della maggior parte degli italiani.