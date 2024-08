Dragon Age | The Veilguard il nuovo spettacolare trailer svela la data di uscita

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di venerdì 16 agosto 2024) Electronic Arts, attraverso unentusiasmantediAge: The, hato in anticipo la data di uscita ufficiale. Il gioco sarà disponibile dal 31 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series XS. La società di videogiochi ha per errore lanciato il video pubblicitario del gioco, che fino a poco tempo fa aveva il nome diAge: Dreadwolf, dove compariva la data di uscita. Sono state aperte anche le prenotazioni della Standard Edition e della Deluxe Edition di The, che consistono nell’ottenimento di alcuni oggetti in-game esclusivi con cui personalizzare la propria esperienza in questocapitolo. Il protagonista diAge: Thesarà Rook, un personaggio che l’utente potrà creare da zero tramite un editor e che avrà come obiettivo quello di diventare il condottiero di Thedas.