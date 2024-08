Domani in edicola lo speciale del Carlino sul Bologna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 16 agosto 2024), 16 agosto 2024 – Un inserto di sedici pagine, interamente dedicato aldi Vincenzo Italiano. Domenica scatta il campionato – almeno per il, con l’impegno al Dall’Ara con l’Udinese – e, sabato 17 agosto per i lettori de ‘il Resto del’, in omaggio con il giornale, ci sarà unorossoblù, con il precampionato, l’intervista, l’analisi e il commento. Ma anche il calendario per non perdere di vista il cammino rossoblù – definitive, per il momento, visti i cambiamenti legati alle esigenze televisive – e la numerazione scelta dai giocatori per le maglie. Qualche anticipazione? E sia, allora. L’analisi di Gianmarco Marchini con una squadra che, per forza di cose, è cambiata parecchio. Non solo perché Zirkzee e Calafiori sono finiti in Premier, ma anche perché, dopo due stagioni di Thiago Motta, sarà il momento di Vincenzo Italiano.