Credevo esistesse un solo tipo di vita ho scoperto che non è così | Alessandro vagamondo che viaggia in bici dalla via della Seta al Perù

(Di venerdì 16 agosto 2024) E se per provare a dare un senso alle nostre vite fosse necessario eliminare il superfluo? È di questo avvisoCuneo, 24 anni, milanese, in viaggio da otto. Un’epifania precoce, che condiziona le sue scelte didopo il diploma, quando, dopo cinque anni in un liceo scientifico di Milano, nonnon sa cosa fare all’università, ma sente di aver perso ogni entusiasmo tra le aule e i corridoi di quell’Istituto superiore in zona San Siro. Da Milano a Pampa Cangallo () è un passo da diecimila chilometri, e come ogni passo proverbialmente più lungogamba, può averedue esiti possibili: il pentimento di chi si renda conto di essere stato avventato, o l’entusiasmo (in questo caso ritrovato) di chi uscendo dai confini di unaapparentemente predeterminata scardini tutte le proprie convinzioni e scompagini le precedenti priorità.