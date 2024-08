Coppa di Germania 2024 2025 il primo Bayern di Kompany non sbaglia | Ulm battuto 4-0

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 16 agosto 2024) Tutto facile per ilMonaco all’esordio indi. La squadra bavarese, con Vincental debutto ufficiale in panchina, haper 4-0 l’Ulm, squadra che milita nella seconda divisione del calcio tedesco. Ilriparte dal veterano: Thomas Muller segna due gol nei primi quindici minuti (11? e 15?) e indirizza il match. Al 79? arriva il gol di Coman, mentre nel recupero, al 93?, è Kane a firmare la rete del definitivo 4-0. Tris per il Mainz che supera 3-1 in trasferta il Wehen (terza divisione) nelturno della competizione. Decisivi, ai supplementari, i gol di Burkardt e Amiri, dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi per 1-1: vantaggio dei padroni di casa con Gozusirin, pari degli ospiti con Kohr. Promosso ai supplementari anche il St. Pauli, che batte in trasferta per 3-2 l’Hallescher (terza serie) dopo il 2-2 maturato nei primi 90?.