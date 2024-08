Canoa slalom Italia d’oro nella canadese femminile U23 a squadre agli Europei di Cracovia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 16 agosto 2024) Seconda giornata di gare e seconda meda per l’, in Polonia, gliJunior / Under 23 2024 di: in programma batterie individuali e finali adella, nonché i time trial del kayak cross. L’sale sul gradino più alto del podio grazie alle azzurrine del C1under 23 a, mentre tutti gli ottoni in gara nel complesso tra le due categorie superano le batterieprima run delle prove individuali ed approdano in semifinale, infine quattro azzurrini su cinque approdano ai quarti di finale del kayak cross., l’conquista il bronzo nel K1 maschile aU23diUNDER 23 Nel C1si impone l’di Marta Bertoncelli (Carabinieri), Elena Micozzi (Marina Militare) ed Elena Borghi (Carabinieri), medin 125.