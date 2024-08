Billy Costacurta parla anche della sua vita privata | Mio figlio Achille non potrà dire che non sono stato presente

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 16 agosto 2024) L’ex difensore del Milan Alessandro “in un’intervista su “Stories” di Sky TG24sua carriera masua, ospite del vicettore Omar Schillaci etto da Francesco Venuto, si apre raccontandosua carriera e non solo:sua. Tutto per lui comincia in una palazzina di Varese: «i miei vicini erano gli zii e cugini, 21 cugini, che vivevano nello stesso posto. La mia infanzia è stata sotto un certo punto di vista meravigliosa, l’unico momento di difficoltà è quando mia madre ha perso una bambina, ma non ero ancora nato. Questo fatto ha un po’ accompagnato la storia di quel palazzo». Suo padre morì quando lui aveva solo 17 anni: «Capello venne al funerale e gli dissi ‘Ci vediamo quando sto meglio, no?’ ‘Tu domani viene ad allenarti perché noi abbiamo una finale’ rispose.