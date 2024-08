Barefooting | quando camminare scalzi scatena la felicità

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 16 agosto 2024) Immagina disu un sentiero di morbida erba o di affondare i piedi nella sabbia calda di una spiaggia, sentendo ogni piccolo granello sotto di te. Questa semplice azione, che ci riporta alle radici più autentiche del nostro essere, è al cuore del. Si tratta di una pratica antica, riscoperta di recente, che consiste nela piedi nudi per ottenere una serie di benefici fisici e mentali. Ma cosa rende così speciale il? La Storia delIlaffonda le sue radici in un passato lontano,era una necessità piuttosto che una scelta. Per millenni, gli esseri umani hanno percorso il mondo senza scarpe, adattandosi ai terreni più disparati e sviluppando una connessione profonda con la terra. Con l’evoluzione delle calzature, però, abbiamo progressivamente perso questa intimità con il suolo.