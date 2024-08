Atletica | Francesco De Santis di Cerveteri parte per i Mondiali in Perù

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 16 agosto 2024), 16 agosto 2024 – “Deè un’eccellenza dello sport della nostra città. Lo ha dimostrato tante volte, trionfando in tantissime occasioni, non ultima in quella del 27 luglio a Rieti dove con un tempo straordinario si è laureato ancora una volta campione italiano dinei 400metri. Una vittoria che gli ha consentito di strappare il biglietto per iUnder 20 che si svolgeranno a Lima, in, dove dal 19 al 30 agosto rappresenteràe l’Italia intera. A, giovanissima promessa dello sport, alla sua allenatrice Loredana Ricci e a tutto il mondo dell’di, giungano i miei complimenti e il mio ringraziamento per il lavoro che sempre svolgono nella promozione dei sani valori dello sport. Forza!”.