Atalanta forte su Samardciz accordo in vista?

(Di venerdì 16 agosto 2024) Lazartorna ad animare il mercato. Dopo essere stato al centro di interesse di quasi tutte le big di Serie A, l’ultima il Milan in ordine di tempo, adesso è la volta dell’che pare esseresu di lui per sostituire il partente Koopmeiners. I bergamaschi sono determinati a chiudere e stanno cercando l’con l’Udinese.SU, SI FA SUL SERIO Il 25enne centrocampista serbo è balzato in pole nelle preferenze dei nerazzurri dopo lo stallo nella trattativa con il Celtic per il danese O’Riley, primo obiettivo. Da qui sono partiti subito i contatti con l’entourage del giocatore riuscendo a trovare anche un’intesa di massima. Adesso si dovrà trovarecla quadra con l’Udinese che chiede non meno di 25 milioni per privarsi del suo elemento più rappresentativo legato da un contratto fino al 30 giugno 2026.