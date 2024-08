Alien | Romulus la recensione | quante vite per un cult?

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di venerdì 16 agosto 2024) 45 anni fa usciva il primodi Ridley Scott, un gigante britannico pronto a sconvolgere il mondo con il terrore venuto dallo spazio. Dopo l’impatto del primo, iconico film si sono succeduti capitoli su capitoli, tra operazioni commerciali di dubbio gusto e riflessioni socio-antropologiche perfette per i teorici del cinema, eppure il fascino disi è sempre adattato a un mondo che cambia. Nella sua ascesa verso la maturità, Scott ha rimaneggiato più volte la propria opera senza preoccuparsi di indirizzare lo spettatore oltre il semplice orrore:è diventato talmente grande che il regista ha potuto immergersi nel misticismo del suo stesso franchise. Operazioni come Prometheus e Covenant sono state definite in tutti i modi, dal presuntuoso al geniale, ma hanno diviso il pubblico in sala.