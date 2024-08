A Cincinnati è giornata di ottavi | Sinner cerca i quarti nel giorno del 23 compleanno sfide complicate per Cobolli e Paolini

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 16 agosto 2024) La pioggia che spesso ci accompagna durante le settimane tennistiche è arrivata anche in Ohio, più precisamente a Mason, sede del torneo combined di. Per fortuna sono stati pochi gli incontri condizionati dalla sospensione durante la sessione serale di giovedì, ma qualche giocatore sarà comunque costretto al doppio turno quest’oggi, quando i due tabelloni dovrebbero in teoria allinearsi aidi finale. L’Italia arriva aglidel singolare con tre suoi rappresentanti tra uomini e donne, in quella che è tutto tutto tranne che una novità. Sarà ancora Center Court per Jannik, che torna in campo neldel suo 23°. La speranza è che non sia Jordan Thompson a rovinargli la festa in questa sfida che vale l’accesso aie a una potenziale rivincita del match perso la scorsa settimana contro Andrey Rublev.