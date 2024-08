Ultime Notizie Roma del 15-08-2024 ore 09 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 15 agosto 2024)dailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto buon Ferragosto buona festa dell’Assunta tutti la redazione da Francesco Vitale in studio riprendono oggi in Qatar i negoziati per un cessate il fuoco nella striscia di Gaza che dovrebbe far desistere l’iran da un attacco Israele Netanyahu esige la liberazione di 33 ostaggi a Massa ribadisce che non prenderà parte ai colloqui vai dalla massa sono stati informati degli sviluppi medioriente dal consiglio per la sicurezza nazionale americana mentre Trump ha sentito il premio oggi vertice ONU sullo Yemen continua l’avanzata Ucraina nella regione russa di Kurt le forze di Kira affermano di aver catturato solo ieri oltre 1000 soldati nemici autorità locali hanno evacuato un’altra città bombardata e quattro barriere in tre regioni russe Kiev afferma di voler una zona cuscinetto al confine contro i quotidiani bombardamenti di Mosca ieri sera ...