Sharon Verzeni il compagno costretto a spogliarsi in caserma | la mossa degli inquirenti

(Di giovedì 15 agosto 2024) L'indagine sull'omicidio di, la barista di 33 anni uccisa con quattro coltellate nella notte tra il 29 e il 30 luglio a Terno d'Isola, provincia di Bergamo, è ancora avvolta nel mistero. La vittima viveva da tre anni con il, Sergio Ruocco, il quale era a letto al momento del delitto. Ruocco ha trascorso cinque ore inper essere interrogato dai carabinieri, ma non è indagato. Si potrebbe sospettare un suo coinvolgimento nella morte di? Finora, la vita di lei non sembra offrire piste investigative, e anche le verifiche su Ruocco – compreso l'interrogatorio, l'analisi del cellulare e del computer – non hanno rivelato nulla di sospetto. Al momento, il movente per un crimine di tale brutalità resta oscuro. Inoltre, la coppia stando alle testimonianze era molto solida e affiatata.