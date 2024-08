Serie A Sacchi | Inter ancora favorita ma serve umiltà Conte? Mi auguro che De Laurentiis lo aiuti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 15 agosto 2024) “L’è sicuramente la squadraanche del prossimo campionato perché è la più strutturata, ma dovrà dotarsi di grandeper riuscire a ripetere i brillanti risultati”. È questo il pronostico di Arrigosulla prossimaA. In un’vista a Il Giornale,ha poi parlato di Antonio: “Spero e miche il presidente Dene comprenda il valore e loall’inizio del lavoro”. Su Paulo Fonseca, invece: “L’ho seguito ai tempi in Ucraina e ne ho tratto un giudizio favorevole, poi l’ho perso di vista. Se invece di annunciare il dominio del gioco lo avesse preparato ed eseguito sarebbe stato meglio. Per realizzarlo l’inizio sarà complicato perché i tifosi del Milan sanno riconoscere il calcio di qualità”.