Matthew Perry morto per colpa della ketamina? Chi hanno arrestato

(Di giovedì 15 agosto 2024) Colpo di scena sulla morte del celebre protagonistasitcom "Friends",. Secondo quanto riportato da TMZ, ci sarebbero stati diversi arresti nell'ambito delle indagini sul decesso dell'attore, avvenuto a ottobre del 2023 nella sua villa di Los Angeles. Una fonte investigativa avrebbe poi confermato l'indiscrezione all'agenzia AP. L'autopsia aveva rivelato cheera deceduto per annegamento dopo aver perso i sensi per gli “acuti effetti”. Dunque, sarebbe stata questa sostanza a non lasciargli scampo. E gli arresti di oggi sarebbero legati proprio a chi gliel'avrebbe venduta. Stando alle fonti consultate da TMZ, “almeno un medico è stato”. E insieme a lui “numerosi spacciatori che avrebbero aiutato a procurare e consegnare la”.