L’Atalanta vicina a chiudere per il trequartista Matthew O’Riley del Celtic

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 15 agosto 2024) Bergamo, 15 agosto –è sempre piùSeanilinglese di passaporto danese individuato come sostituto del partente Teun Koopmeiners. La società bergamasca è sempre piùa raggiungere l’intesa economica con ilGlasgow per una cifra intorno ai 27-28 milioni complessivi. Troppo Real per: una grande Dea si inchina ai fuoriclasse del Madrid Il giocatore danese ha già espresso da tempo la sua intenzione di trasferirsi a Bergamo, preferendo la squadra nerazzurra al Brighton e ad altre proposte britanniche, resta solo dacon ilcon cui ballerebbero ancora un paio di milioni.