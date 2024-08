Kraven the Hunter | il trailer rivela le prime immagini di Rhino!

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 15 agosto 2024) Il nuovoditheoffre ai fan uno sguardo ufficiale al malvagio. Il film spin-off di Spider-Man presenta Aaron Taylor-Johnson nel ruolo di Sergei Kravinoff, alias il nostro titolare. Similmente ad altri film adiacenti a Spider-Man prodotti dalla Sony Pictures,thedefinisce il nostro personaggio centrale come un antieroe, il che ha senso dal momento che personaggi come, Morbius e persino Venom hanno iniziato come nemici del lanciatore di ragnatele. Ma connel ruolo del nostro protagonista, il suo lungometraggio ha bisogno di un cattivo, ed è qui che entra in gioco The. Intorno ai due minuti deldithevediamo Aleksei Sytsevich di Alessandro Nivola iniziare la sua trasformazione in