Cruciani attacca la Khelif | Vuole fare cassa ma…

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 15 agosto 2024) Giuseppein un’intervista a ‘Il Giornale’ si sofferma sulla vicenda di Imanee commenta la decisione della pugile di denunciare tutti gli attacchi ricevuti Una denuncia per cyberbullismo contro Trump, Rowling e Musk. È questa la mossa a sorpresa decisa da Imaneal termine delle Olimpiadi. La pugile algerina ha deciso di passare al contrattacco una volta terminati i Giochi presentando diverse querele nei confronti delle persone che l’hannota in queste settimane. Giuseppee Imane(Ansa) – cityrumors.itUna decisione non condivisa da Giuseppe. Il conduttore radiofonico in un’intervista a Il Giornale sottolinea come le denunce presentate dallasono immotivate e hanno un solo obiettivo: quello di