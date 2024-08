Carcere di Sollicciano Renzi e Giachetti in visita | Sovraffollamento inaccettabile lo Stato non sia fuorilegge

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 15 agosto 2024) Firenze, 15 agosto 2024 – «Viviamo una situazione di un, circa il 130% dei posti disponibili. Nel giorno di Ferragosto insieme a Robertoabbiamo pensato che fosse giusto venire a». Lo ha detto il senatore Matteo, leader di Italia Viva, uscendo con il deputato di Ivdal penitenziario fiorentino dopo unaalla struttura. «La notte tra il 4 e 5 luglio un ragazzo di 20 anni si è impiccato in una cella che abbiamo visto e aveva qualche mese davanti» da scontare, «per un reato bagatellare», «una vicenda che si replica ogni giorno in tante carceri italiane», ha aggiunto. «E noi siamo qui - ha proseguito - per dire che 'è giusto che chi ha sbagliato paghi ma è anche allo stesso tempo giusto che lonon sia fuori legge, invece loè tecnicamente fuori legge nelle condizioni della detenzione» carceraria.