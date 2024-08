Calano gli sbarchi di migranti in Italia E aumentano in Spagna e in Grecia

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 15 agosto 2024) AGI - Nei primi sette mesi del 2024 via mare nel nostro Paese sono arrivati 33.480, il 62,3% in meno rispetto agli 88.939 dello stesso periodo di un anno fa e il 19,2% in meno rispetto ai 41.435 dello stesso periodo di due anni fa. Sono alcuni dei dati contenuti nel capitolo 'Immigrazione' del 'Dossier Viminale' pubblicato oggi. "A fronte della riduzione dei flussi migratori - evidenzia il report - pari al 64% nel Mediterraneo centrale e al 75% lungo la rotta balcanica, si rileva un parallelo aumento degli arrivi lungo le rotte del Mediterraneo occidentale e di quello orientale che hanno interessato, nello specifico," (rispettivamente +153% e +57%). Sempre tra gennaio e luglio, la Libia ha bloccato 12.548 partenze diirregolari e la Tunisia 46.030. In sette mesi i rimpatri sono stati 3.079: erano stati 1.989 due anni fa e 2.572 l'anno scorso.