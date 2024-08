Brescia vs Palermo | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 15 agosto 2024) Gara valida per la prima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Le due squadre non nascondono le loro ambizioni e si candidano come le favorite alla promozione.vssi giocherà venerdì 16 agosto 2024 alle ore 20.30 presso lo stadio Rigamonti.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo il playoff della passata stagione, i lombardi stavolta puntano dritto alla promozione, potendo contare ancora su uno specialista in tal senso come il tecnico Maran. I presupposti per una grande annata ci sono tutti come dimostra la vittoria nel primo turno di Coppa Italia contro il Venezia. Stesse ambizioni anche per i rosanero che mancano da troppo tempo dal palcoscenico della Serie A. La guida tecnica è stata affidata a Dionisi, che ha fatto parlare di sè sia ad Empoli che al Sassuolo.