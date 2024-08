Arnautovic dalla Serbia sicuri | irrompe la Stella Rossa! Un nodo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 15 agosto 2024) La, secondo i colleghi serbi, ha messo nel mirino Marko. Il centravanti dell’Inter può lasciare il club in questa sessione estiva. NUOVO INTERESSE – Nuova pretendente per Marko: ossia la. Secondo i media serbi e in particolare Sportssport.ba, l’attaccante austriaco dell’Inter, di origine bosniaca, è da sempre un grande sostenitore del club biancorosso. E questo potrebbe essere un ulteriore fattore da sfruttare per poter avvicinare il suo passaggio dall’Inter in. Ma ad oggi c’è comunque un ostacolo non banale: l’ingaggio. Lo stipendio da 3.7 milioni di euro è ovviamente irraggiungibile, scrivono i colleghi, per le casse del club serbo. Quanto alla formula di trasferimento, l’Inter potrebbe anche lasciar partire a zero il 35enne ex Bologna.