Vis Stellone | Potevamo anche rimediare

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Amichevole o Coppa è pur sempre calcio d’agostose le indicazioni non si possono trascurare. Misterquesto lo sa e la sua analisi nel dopo mach contro l’Arezzo è stata chiara: "Siamo partita bene, sapevamo comunque quali erano le loro qualità e che il loro modulo ci poteva mettere in difficoltà soprattutto nel palleggio, dove poi è arrivato il loro gol, nato da un fallo laterale regalato. Prima però c’erano state un paio di azioni in area dove non avevamo marcato benissimo. Mi riguarderò la partita, l’analisi va a fatta come facciamo semprein caso di una vittoria. Ci dispiace non aver ottenuto il risultato per passare il turno. Le partite in serie C vanno così. In dieci contro undici comunque abbiamo tenuto bene il campo e provato a pareggiare.