Verona chiusa l’inchiesta sui pestaggi in Questura | 18 indagati per tortura lesioni e falso

(Di mercoledì 14 agosto 2024) La Procura diha depositato l’avviso di conclusione indagini nei confronti di 18 agenti dellascaligera accusati a vario titolo diin atto pubblico per aver pestato tossicodipendenti o stranieri sottoposti alla loro custodia, truccando poi i verbali in modo da allontanare responsabilità e sospetti. Lo riporta il quotidiano cittadino L’Arena. L’atto, propedeutico alla richiesta di rinvio a giudizio, è l’esito dell’indagine che a giugno 2023 portò all’arresto di cinque poliziotti, quattro agenti e un vice ispettore. Inizialmente nel registro deglierano state iscritte 22 persone, di cui 17 accusate di non aver impedito le violenze.