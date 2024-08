Valsa Rinaldi e il riscatto | Ho ricaricato le batterie

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) di Alessandro Trebbi È stato l’escluso dell’ultima ora, dopo una stagione deludente e allenamenti che non hanno convinto De Giorgi, e chissà se con un Tommasoin piena forma (e convocato) le cose sarebbero andate diversamente. Tant’è, ormai le Olimpiadi e la sgangherata stagione scorsa sono alle spalle, e quella del 2024/2025 vuole essere per lo schiacciatore modenese l’annata sportiva del rilancio. "Volevo esserci, ho vissuto i Giochi da spettatore con sentimenti contrastanti" racconta uncombattivo, consapevole che dopo gli inciampi degli scorsi mesi niente gli sarà regalato, ma forse più a suo agio di altri nella lotta spalla a spalla per conquistarsi ogni giorno un ruolo da titolare.