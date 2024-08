Un referendum contro il Titolo V

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Giovanni Maria Flick è stato ministro della Giustizia nel primo governo Prodi e fino al 2009 presidente della Corte Costituzionale. Da qualche settimana è presidente del comitato per il’autonomia differenziata. Figura emerita di giurista con cultura e visioni politiche saldamente radicate nell’area della sinistra riformista, ha rilasciato al Manifesto un’ampia intervista tutta condotta sul refrain preoccupato “qual è la posta in gioco?”, ma il cui tema principale è ovviamente l’autonomia differenziata approvata dal governo Meloni su impianto del leghista Roberto Calderoli. O per meglio dire dovrebbe essere il tema, visto che Flick è a capo del comitato che ne chiede l’abolizione. Ma letta con un po’ d’attenzione, l’intervista appare curiosa per un altro motivo.