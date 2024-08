Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha ordinato il trasferimento di equipaggiamento militare alle forze armate di Mosca per rinforzi nella regione russa die in altri settori della linea del fronte con l', riferisce illocale Belnovosti. La consegna sarebbe legata a "una richiesta urgente da parte russa" a causa delle perdite e della mancanza di equipaggiamento nell'oblast die in altre aree, riferisce Belnovosti citando una fonte anonima del Ministero della Difesa bielorusso.