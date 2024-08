Retinolo scoperto il segreto che rende questa sostanza l’elisir anti-invecchiamento della pelle

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Il, comunemente aggiunto ai prodottiper la cura, può migliorare l’idratazione interagendo con i batteri presenti sullastessa. Quando applicato localmente, ilviene convertito in un nutriente chiamato acido retinoico. Studi di laboratorio riportati da New Scientist suggeriscono che l’acido retinoico previene la perdita di acqua e la degradazione del collagene proteico, il che può ridurre i segni fisici dell’. È stato dimostrato che l’applicazione di diversi tipi di prodotti per la curaprovoca modifiche al microbioma cutaneo, ma non era chiaro in che modo questi microbi interagissero specificamente con il